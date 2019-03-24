Кормье: если потребуется, готов отобрать у Леснара титул в WWE

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье подчеркнул, что он рассчитывает провести следующий поединок против чемпиона WWE Брока Леснара, который готов к возвращению в UFC после отбытой дисквалификации.



«Сейчас у меня нет никаких договорённостей по следующему поединку. Но я нацелен на бой с Броком Леснаром. Это мне очень интересно. Я готов, если потребуется, участвовать в WWE и отобрать пояс Леснара в рестлинге. В таком случае он устроит за мной настоящую погоню, я смогу затащить его в UFC и побить ещё раз», — приводит слова Даниэля Кормье MMAMania.



Свой последний на данный момент поединок Кормье провёл в ноябре 2018 года, победив Деррика Льюиса удушающим приёмом. Леснар не выступал в UFC с 2016 года.