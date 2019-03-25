Лебедева, скорее всего, восстановят в статусе чемпиона мира по версии WBA

Вадим Корнилов, менеджер российского боксёра Дениса Лебедева, сообщил, что его клиент, скорее всего, будет восстановлен в звании чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе.



«Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом», — приводит слова Вадима Корнилова «Р-Спорт«.



Ранее стало известно, что руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) обязало абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика провести защиту титула с Лебедевым. Напомним, что Лебедев имеет статус «чемпиона в отпуске» по версии WBA.



Россиянин не принимал участия в первом сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), поэтому был объявлен «чемпионом в отпуске» по версии WBA. По плану он должен встретиться с победителем WBSS, которым и является Усик.