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Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА
Бокс/ММА / ММА

Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА.

«Ребята, короткое объявление. Я решил завершить карьеру в спорте, который называется ММА. Я желаю всем моим бывшим коллегам успехов. Пина Колада за мой счёт, друзья», — написал Макгрегор в «твиттере».

Напомним, Макгрегор ещё не выходил в октагон с тех пор, как потерпел поражение в титульном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в прошлом году. После поединка вспыхнула потасовка, в результате которой оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки.

Дисквалификация Макгрегора истекала в середине апреля. Сам ирландец говорил, что хочет продолжить карьеру и провести матч-реванш в UFC с Нурмагомедовым.

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