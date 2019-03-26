Нурмагомедов — после ухода Макгрегора: в джунглях может быть только один король

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Твиттере». Россиянин выложил собственную фотографию с чемпионским поясом. «В джунглях может быть только один король. Лишь один», — написал Нурмагомедов в «Твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Нурмагомедова.

Напомним, что сегодня, 26 марта, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил об окончании карьеры в ММА. Ирландец в своём «твиттере» сообщил, что больше не будет драться в октагоне.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он как раз уступил Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.