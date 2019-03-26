Нэйт Диас считает, что Нурмагомедов избегает боя с ним

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Нэйт Диас раскритиковал всех потенциальных соперников, заявив, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов избегает с ним встречи. Напомним, что между Диасом и россиянином существует давний конфликт.

«Хабиб прячется от меня, потому что я одной пощёчиной выбил из него дерьмо. Конору я уже надрал зад дважды. Где этот чёртов Хабиб? Порье — слабак», — написан Диас на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующую запись можно увидеть на странице бойца в социальной сети.

Нэйт Диас не появлялся в октагоне с 2016 года, когда в повторном поединке проиграл Конору Макгрегору. Не так давно Макгрегор заявлял, что готов к трилогии с Диасом, однако сегодня, 26 марта, ирландец объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.