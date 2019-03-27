Боец ММА Веласкес дебютирует в рестлинге летом

Бывший двукратный чемпион UFC Кейн Веласкес готовится к дебюту в рестлинге. В прошлом месяце боец потерпел поражение от Фрэнсиса Нганну, который отправил его в нокаут. Теперь Веласкес решил попробовать себя в рестлинге. Его дебют состоится 3 августа в Мехико в промоушене AAA.

«Хочу научиться этому красивому виду спорта. Со временем стану лучше», — приводит слова Веласкеса Middleeasy.

Веласкес в последние годы редко появлялся в октагоне из-за травм. Чемпионский титул в UFC он впервые получил в 2010 году, когда победил Брока Леснара. Затем он уступил Жуниору дос Сантосу, но в матче-реванше нанёс поражение обидчику. В последние годы Веласкес неоднократно признавался, что хотел бы выступать в рестлинге.