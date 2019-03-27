Президент Федерации борьбы России: кто такой Макгрегор? Он когда ОИ выигрывал?

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение ирландского бойца ММА Конора Макгрегора завершить карьеру в смешанных единоборствах. О своём решении ирландец объявил накануне, 26 марта, в «Твиттере».

«Я не знаю, кто это, честно вам скажу. Просто не знаю. Он в каком году Олимпиаду выиграл? По какому виду спорта? Не знаю, кто это, и комментировать не собираюсь», — приводит слова Мамиашвили News.ru.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.