Промоутер Кличко: хотел бы, чтобы Владимир встретился с Уайлдером

Том Леффлёр, промоутер украинского боксёра Владимира Кличко, заявил, что хотел бы увидеть бой его клиента с американцем Деонтеем Уайлдером. Кличко ещё не принял решения о возвращении в профессиональный спорт, но ранее сообщалось, что стриминговая платформа DAZN предложила ему $ 80 млн за проведение трёх боёв.

«У Владимира была великолепная чемпионская история. Естественно, что многие люди хотели бы вновь увидеть его на ринге. Но итоговое решение будет принимать он. Кличко постил различные видео и фото, которые доказывают, что мысль о возвращении сидит у него в голове.

Лично я бы хотел увидеть его бой с Деонтеем Уайлдером. Уверен, что эта битва была бы великолепной», — приводит слова Леффлёра Sky Sports.