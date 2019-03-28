Соннен связал уход Макгрегора из ММА с обвинениями в сексуальном насилии

Боец ММА Чейл Сонен, выступающий в промоушене Bellator, прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру в смешанных единоборствах. Соннен связал это решение с обвинениями в сексуальном насилии.

«Уход Конора не похож на ту ситуацию, когда человек покидает место, где у него отлично идут дела. Видимо, у него большие проблемы. Пока они неизвестны публике. Возможно, руководство UFC намекнуло ему, что лучше уйти, учитывая последние события, арест и дело о сексуальном насилии.

В газетах бы писали, что бойца UFC Конора Макгрегора обвиняют. А теперь они просто будут писать, что Конора Макгрегора обвиняют. Теперь этот парень отвечает только за себя, а не за бренд.

Помните была ситуация, когда бывшего бойца Bellator уличили в ограблении банка. Тогда Bellator был нанесён серьёзный репутационный удар», — сказал Соннен во время подкаста Bad Guy Inc.