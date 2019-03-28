Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.

«Усик переходит в супертяжёлый вес и будет драться с Такамом. Сейчас мы определяем дату поединка. Собирались организовать эту встречу 18 мая, но в этот день выступит Деонтей Уайлдер, а мы не хотели бы пересечения этих двух шоу. Возможные варианты — 17 или 25 мая. Позже всего мы определимся с этим к понедельнику. Как бы то ни было, следующий бой Усика пройдёт в супертяжёлом весе против Карлоса Такама», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, в прошлом Такам боксировал с такими соперниками, как Александр Поветкин, Энтони Джошуа и Дерек Чисора.