Коробов: верю, что к концу 2019 года получу титульный бой

Экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов уверен, что в 2019 году получит ещё один шанс сразиться за титул. Вместе с тем он сомневается, что такая возможность предоставится ему в поединке с Джермаллом Чарло.

«Надеюсь, ошибаюсь, но в глубине души не верю, что Чарло ещё когда-нибудь выйдет со мной на ринг. Он знает, что я тогда сделал. С полноценным тренировочным лагерем я бы и вовсе доминировал. Чувствовал, что победил в том бою, но судьи посчитали иначе. Так бывает. Верю, что к концу 2019 года снова получу титульный шанс. Что касается будущего боя, то Иммануэль Алим — сложный соперник, и я не буду заглядывать ему за спину», — приводит слова россиянина BoxingScene.

22 декабря 2018 года Матвей Коробов вышел на бой с временным чемпионом мира по версии WBC Джермаллом Чарло, поединок получился очень близким, но судьи отдали победу американцу. При этом стоит отметить, что на подготовку к встрече с Чарло у Коробова было менее трёх недель, так как тогда он согласился заменить Вилли Монро, провалившего допинг-тест.