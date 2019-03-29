Макгрегор опубликовал фотографии со спаррингов

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор, объявивший на днях об уходе из смешанных единоборств, выложил в «Инстаграме» фотографии с тренировок. Судя по фото, Макгрегор, решивший завершить карьеру, продолжает проводить спарринги.

«Провожу спарринги с кубинцами на пенсии», — написал в «Инстаграме» Макгрегор.

Многие бойцы ММА и специалисты не поверили словам Макгрегора, объявившего о завершении карьеры. Так, некоторые эксперты считают, что подобными словами Макгрегор попытался привлечь внимание к своей персоне.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову и не смог завоевать чемпионский пояс. После боя началась потасовка, из-за чего оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы провести с Нурмагомедовым бой-реванш.