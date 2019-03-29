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Боксёра, поцеловавшего журналистку, вызвали в атлетическую комиссию Калифорнии

Боксёра, поцеловавшего журналистку, вызвали в атлетическую комиссию Калифорнии
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Болгарский боксёр-тяжеловес Кубрат Пулев должен будет посетить заседание Атлетической комиссии штата Калифорния. Спортсмена вызвали на слушания после того, как он во время интервью поцеловал в губы журналистку Дженни СуШи. Журналистка брала интервью у Пулева, победившего румына Богдана Дину. После окончания интервью Пулев поцеловал девушку в губы.

Сегодня журналистка провела пресс-конференцию и заявила, что Пулев вёл себя непристойно. В частности, она сообщила, что спортсмен схватил её за ягодицы. Также Дженни заявила, что планирует обратиться в суд.

«Мы относимся к этому инциденту серьёзно. Прежде чем Пулев сможет провести следующий бой в Калифорнии, ему нужно будет предстать перед комиссией и убедить нас в том, что он будет следовать принципам взаимоуважения», — цитирует директора по коммуникациям комиссии Веронику Хармс Sky Sports.

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