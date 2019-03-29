Лебедев может завершить карьеру в августе

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF, носящий титул чемпиона по версии WBA «в отпуске», Денис Лебедев может завершить профессиональную карьеру уже в августе 2019 года. Об этом рассказал менеджер боксёра Вадим Корнилов.

«Решение Усика отказаться от титула было предсказуемым, поскольку давно было известно о намерениях украинца перейти в тяжёлый вес. Сейчас ждём решения WBA. С большой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона. Именно такой вердикт организации мы ожидаем, и в августе Денис проведёт защиту титула либо в России, либо в Англии. Есть вероятность, что этот бой станет последним в карьере Лебедева», — приводит слова Корнилова «Р-Спорт».

Ранее в WBA обязали Александра Усика защитить титул в бою с Денисом Лебедевым, однако украинец не отказался от идеи перейти в супертяжёлый вес и оставил чемпионский пояс вакантным.