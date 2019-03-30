Корешков: Джаспер оказался довольно крепким и неудобным бойцом

Российский боец Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу на турнире Bellator 219 над Майком Джаспером.



«Бой закончен, мы победили! Спасибо всем, кто переживал, поддерживал и помогал. Хочу поблагодарить моего тренера Александра Шлеменко за подготовку, поддержку, настрой, тактику и заботу. У него скоро будет бой в России, 4 мая на турнире RCC с сильным соперником, и он жертвует своей подготовкой ради меня, чтобы помочь и поддержать меня.



Огромное спасибо также моей команде и руководству нашей команды за поддержку и за все хорошее, что делаете для нас и для всего спорта в целом. Хочу поблагодарить моего менеджера @alexeyzhernakov за работу и помощь.



В целом чувствую себя нормально. Не все получалось в бою, соперник оказался довольно крепким и неудобным бойцом. Но рад, что выиграл, отбился 3 раунда. Такие полные поединки очень полезны. Есть над чем работать и куда расти. Ещё раз всем спасибо и до скорых встреч», — написал в своём «инстаграме» Корешков.