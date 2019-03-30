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Нганну и дос Сантос встретятся 6 июля на турнире UFC 239

Нганну и дос Сантос встретятся 6 июля на турнире UFC 239
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Франсис Нганну вернётся в октагон на турнире UFC 239, сообщает ESPN. Соперником Нганну станет бразильский боец Джуниор дос Сантос. Турнир состоится 6 июля в Лас-Вегасе.

Нганну в последний раз выходил в окатгон 17 фераля 2019 года, его соперником был бывший чемпион организации в тяжёлом весе Кейн Веласкес. Поединок закончился уже в первом раунде техническим нокаутом. Эта победа стала второй для Нганну подряд после поражений от Стипе Миочича в титульном поединке и от Деррика Льюиса в июле 2018 года.

Джуниор дос Сантос в последний раз в октагон выходил 9 марта 2019 года и победил Деррика Льюиса. Эта победа для дос Сантоса стала третьей подряд в UFC после поражения в титульном поединке всё с тем же Стипе Миочичем.

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