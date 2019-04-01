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Вит. Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде

Фото: ntv.ru
Вит. Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Бывший боксёр и мэр Киева Виталий Кличко проголосовал на выборах президента Украины. Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Кличко

Первый тур выборов прошёл 31 марта. После обработки более 60% голосов лидирует Владимир Зеленский, набравший чуть более 30% голосов. Второе место занимает действующий президент Украины Пётр Порошенко, получивший 16,64% голосов. Третье место заняла Юлия Тимошенко, набравшая 13%.

ЦИК Украины уже сообщил, что в любом случае будет проведён второй тур голосования. В него пройдут два кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

Виталий Кличко является мэром украинской столицы с 2014 года. Спортивную карьеру Кличко завершил в 2012 году, победив немца Мануэля Чарра.

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