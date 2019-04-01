Бой Лебедева и Околли может пройти в России

Вадим Корнилов, представитель российского боксёра Дениса Лебедева, сообщил, что бой россиянина с британским проспектом первого тяжёлого веса Лоуренсом Околи может состояться в России.

«Денис — известный чемпион, у него много фанатов в России. Он провёл много важных боёв в России. Учитывая тот факт, что этот бой может стать последним в карьере Лебедева, было бы здорово провести его в России. Устроить прощальный поединок для Дениса», — цитирует Корнилова Sky Sports.

Ранее промоутер Околи Эдди Хирн заявил, что он сделал предложение о бое представителям компании «Мир бокса». По словам Хирна, поединок может состояться уже в июле 2019 года.

В WBA, после того как Александр Усик оставил пояс вакантным, планируют восстановить россиянина в звании полноценного чемпиона мира.