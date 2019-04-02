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Экс-чемпион UFC Джош Барнетт подписал контракт с Bellator

Экс-чемпион UFC Джош Барнетт подписал контракт с Bellator
Бокс/ММА / ММА

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джош Барнетт подписал контракт с организацией Bellator, сообщает MMAJunkie. Стоит отметить, что президент Bellator Скотт Кокер на рассвете карьеры Барнетта был его промоутером, ещё во времена выступлений Джоша в ныне несуществующей организации Strikeforce.

Барнетт долгое время не выступал в UFC после антидопингового скандала, из которого Джош вышел победителем, став первым в истории бойцом, победившим USADA в арбитражном суде.

В марте 2018 года Барнетт ограничился устным предупреждением после положительного допинг-теста, связанного с испорченной биодобавкой. Пока неизвестно, когда Барнетт дебютирует в Bellator. ПОследний свой бой в UFC Джош провёл в сентябре 2016 года.

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