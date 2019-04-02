Прайс хочет встретиться с Вл. Кличко

Боксёр-тяжеловес Дэвид Прайс, ставший знаменитостью после скандального боя с британцем Кэшем Али, сообщил, что готов встретиться на ринге с Владимиром Кличко. Али укусил Прайса во время боя, после чего поединок был остановлен. Сам Кличко сейчас ведёт переговоры с DAZN о возможном возобновлении карьеры. Ранее сообщалось, что украинский тяжеловес может провести первый поединок после возвращения уже в конце мая.

«Сейчас я стал мировой знаменитостью, не так ли? Да, из-за укуса. Думаю, что Кличко хотел бы сначала встретиться с более лёгким оппонентом, поэтому я подхожу для этого”, — цитирует Прайса TalkSport.

Прайс одержал 24 победы на ринге и потерпел 6 поражений. Прайс известен любителям бокса по поединкам с Тони Томпсоном, Александром Поветкиным и Сергеем Кузьминым.