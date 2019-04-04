Олейник: работа, проделанная к Уолту Харрису, в бою с Оверимом не сработает

Российский боец UFC Алексей Олейник поделился мнением о своём следующем поединке против Алистара Оверима. Напомним, что Олейник заменит в этом поединке Александра Волкова, снятого с турнира UFC в Санкт-Петербурге, предположительно, из-за нарушения антидопингового соглашения.



«Несколько часов назад подписал контракт. Оверима многие называют машиной для убийств, это человек с сумасшедшим рекордом, он нокаутирует людей. Рад этой замене. Харрис и Оверим — разные бойцы.



Конечно, хотелось бы подготовиться на такого соперника более серьёзно. Постараемся перестроить подготовку, что успеем, то сделаем. Могу сказать, что та работа, проделанная к Уолту Харрису, не сработает. Нужно заново что-то придумывать, переделывать», — приводит слова Алексея Олейника «Р-Спорт».