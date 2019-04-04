Менеджер Хабиба: правосудие рано или поздно найдёт Макгрегора

Ризван Магомедов, менеджер бойца смешанных единоборств ММА Хабиба Нурмагомедова, подчеркнул, что в команде пока не собираются предпринимать никаких юридических действий в отношении Конора Макгрегора, который в последнее время регулярно оскорбляет российского бойца в соцсетях.



«Мне это вообще неинтересно. Честно говорю, не хочу даже комментировать его слова. Человек не достоин комментария. Он давно перешел запретную грань. Нам такая ситуация не нравится, но правосудие рано или поздно его найдет», — приводит слова Ризвана Магомедова сайт телеканала «360».



Напомним, в 2018 году после боя Нурмагомедова и Макгрегора Хабиб напал в зале на одного из тренеров Конора. После этого он был дисквалифицирован на длительный срок. Дисквалификация Нурмагомедова истекает летом 2019 года.



В последние дни Макгрегор и Нурмагомедов снова начали обмениваться оскорблениями, задевая личную жизнь друг друга.