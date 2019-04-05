Бой россиянина Яна и Ривьеры 8 июня подтверждён

Руководство UFC подтвердило бой омского бойца Петра Яна (12-1) и американца Джимми Ривьеры (22-3). Поединок состоится 8 июня в Чикаго (США) на турнире UFC 238. Ян подписал контракт на бой, сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил», который представляет российский боец.

Дебют Яна в UFC состоялся в июне 2018 года, и с тех пор он провёл в организации четыре успешных поединка. Бой с Ривьерой станет для него пятым за год. В настоящее время Ян занимает девятую строчку в рейтинге в легчайшем весе UFC.

Ривьера обходит российского бойца в рейтинге UFC на две позиции. В UFC Джимми провёл семь поединков и одержал в них пять побед.

В рамках вечера боёв в Чикаго состоятся также два титульных боя: Хенри Сехудо встретится с Марлоном Мораесом, а Валентина Шевченко сразится с Джессикой Ай.