Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сдать допинг-пробы в ВАДА

Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сдать допинг-пробы в ВАДА
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Бывший чемпион мира, украинский боксёр Владимир Кличко прокомментировал новость о том, что кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко могут сдать кровь на анализ на предмет запрещённых препаратов.

«Утренние новости о сдаче «допинг-контроля» кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности и причём в «своей лаборатории». Предлагаю сдавать кровь по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно», — написал Кличко в своём «фейсбуке».

Напомним, действующий президент Украины Порошенко и популярный комик Зеленский вышли во второй тур президентских выборов. Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский», Порошенко принял вызов оппонента.

Болельщиков команд Зеленского и Порошенко призвали вести себя вежливо на арене
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент