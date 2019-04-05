Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сдать допинг-пробы в ВАДА

Бывший чемпион мира, украинский боксёр Владимир Кличко прокомментировал новость о том, что кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко могут сдать кровь на анализ на предмет запрещённых препаратов.

«Утренние новости о сдаче «допинг-контроля» кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности и причём в «своей лаборатории». Предлагаю сдавать кровь по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно», — написал Кличко в своём «фейсбуке».

Напомним, действующий президент Украины Порошенко и популярный комик Зеленский вышли во второй тур президентских выборов. Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский», Порошенко принял вызов оппонента.