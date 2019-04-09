Титульный бой с участием Тима Цзю возглавит вечер бокса в Сиднее

15 мая в Сиднее состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульная встреча в первом среднем весе за пояс чемпиона Австралии. На ринг выйдут обладатель регалии Джоэль Камильери (17-5-1, 8 КО) и сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю — Тим Цзю (12-0, 10 КО). Бой будет транслироваться в Австралии по системе PPV, и это будет первый случай в карьере, когда Цзю-младший примет участие в таком поединке.

«Ощущать давление — хорошо. Без этого у тебя нет мотивации. Я знаю, как справиться с давлением. Оно мотивирует упорно тренироваться и ставить цели. Каждый бой будет всё сложнее. Что касается соперника, то Камильери неслучайно является чемпионом Австралии. Он очень хороший боец, который обладает мощным ударом и хорошо передвигается по рингу. Но я фокусируюсь на себе и собственной подготовке. Знаю, каков ключ к победе, и воспользуюсь им», — приводит слова Цзю-младшего BoxingScene.