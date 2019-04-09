Фергюсон: Нурмагомедов бездействует и должен быть лишён титула

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон вновь бросил вызов действующему обладателю полноценного титула Хабибу Нурмагомедову. Тони призвал лишить россиянина звания чемпиона из-за продолжительной паузы в выступлениях.

«Я прошёл медицинские тесты, рад, что сохранил свой статус в лёгком весе. Хабиб уже некоторое время бездействует и должен быть лишён титула. Высококлассный бой между мной и Нурмагомедовым — это то, чего хотят фанаты», — написал Фергюсон на своей странице в «Твиттере», сопроводив запись хештегом «защищай или освобождай», очевидно, призывая Хабиба Нурмагомедова предпринять одно из двух действий.

Напомним, Тони Фергюсон испытывает проблемы со здоровьем. По словам супруги бойца, его поведение не всегда адекватно, но тем не менее он пока отказывается встретиться с психологами.