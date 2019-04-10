Дрозд: тайский бокс приходит в массы, набирая популярность

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC, чемпион мира по тайскому боксу, первый вице-президент Федерации тайского бокса России (ФТБР) Григорий Дрозд прокомментировал итоги чемпионата и первенства России по тайскому боксу 2019 года, которые состоялись в Перми. Первое место в общекомандном первенстве заняла сборная команда Кемеровской области, второе – команда Республики Дагестан, третье – команда Московской области.

«Я считаю, что в Перми прошёл один из лучших чемпионатов России, соревнования были организованы на самом высоком уровне. И, конечно, рекордное число участников в этом году сделало турнир очень масштабным.

Каждый регион привёз своих лидеров, среди которых мастера спорта России международного класса, победители и призёры чемпионатов и первенств мира и Европы, поединки получились захватывающими и бескомпромиссными. Тайский бокс приходит в массы, об этом говорит и тот факт, что прямая трансляция финальных поединков велась на телеканале «Матч! Боец», – цитирует Дрозда пресс-служба ФТБР.