Нурмагомедов — о возможной работе в политике: орёл должен летать, а не сидеть

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что ему неинтересна работа в политике.



«О работе политиком не думал пока. Посмотрим. На данный момент у меня нет таких планов. Сейчас я и без политики могу приносить пользу. Я хочу оставаться свободным. Когда ты в политике, тебе надо полностью себя этому посвящать. А орёл должен летать. Он не может сидеть где-то. Сидеть в одном кабинете — мне мало будет. В восемь утра пришёл, в пять вечера ушёл… Это мне чуть-чуть скучно», — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».



Ранее Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что с вероятностью 80 процентов вернётся в октагон 7 сентября 2019 года. Его соперником станет победитель поединка за временный чемпионский пояс между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.