Ломаченко: Кролла любит отсиживаться в обороне, но со мной это не сработает

Украинский боксёр чемпион WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя с официальным претендентом на пояс по версии WBA Энтони Кроллой, который состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (США).

«Является ли Кролла самым опасным соперником в моей карьере? Пока не знаю, узнаем ответ на этот вопрос в пятницу.

Я смотрел его бой с Линаресом. Кролла обладает специфическим стилем, он предпочитает уделять много внимания обороне, ждёт ошибок соперника. Но со мной это не сработает. Кролла не сможет меня победить, если будет постоянно защищаться», — сказал Ломаченко EsNews.

Ранее Кролла заявил, что заслужил бой с Ломаченко. Также Энтони отметил, что победа в этом поединке станет главным достижением в его карьере.