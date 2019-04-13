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Ломаченко: Дж. Дэвис — лучший боец «Твиттера»

Ломаченко: Дж. Дэвис — лучший боец «Твиттера»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко поделился мнением о чемпионе мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе Джервонте Дэвисе.

«Джервонт Дэвис — лучший боец „Твиттера“», — рассказал Ломаченко на пресс-конференции после боя с Энтони Кроллой, видео которой размещено на YouTube-канале FightHype.

На вопрос о вероятности проведения поединка Ломаченко — Дэвис ответил промоутер украинца Боб Арум.

«Послушайте, Флойд Мейвезер сказал, что этот парень не готов ко встрече с Ломаченко. Мейвезер — промоутер Джервонты. Глупо задавать подобные вопросы, когда промоутер Дэвиса говорит о том, что его боец просто не готов к такому противостоянию», — сказал Арум на пресс-конференции.

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