Адесанья — о победе над Гастелумом: я хотел убивать, был готов умереть на ринге

Боец UFC Исраэль Адесанья прокомментировал победу над Келвином Гастелумом на турнире UFC 236. Благодаря этой победе Адесанья получил титул временного чемпиона UFC.

«Я хотел победить досрочно, готов был умереть, но победить. Я хотел убивать! Я знаю, когда соперник психологически сломлен, когда он думает о том, лишь бы быстрее всё закончилось.

Я уже ломал многих, знаю, как это происходит. Гастелум сам хотел меня сломать, но ему не удалось. Тогда я понял, что он потерял надежду. Я ничего не боюсь, а ещё я немного ненормальный.

Доказал, что меня не сломать. Теперь я знаю, как идти через тьму», — приводит слова Адесаньи MMA Fighting.

Адесанья победил Гастелума единогласным решением судей.