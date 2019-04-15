Мунгуйя решением судей победил Хогана и защитил титул WBO

Чемпион мира по версии WBO мексиканец Хайме Мунгуйя нанёс поражение ирландцу Деннису Хогану и защитил титул в первом среднем весе (до 69,9 кг). Судьи отдали победу Мунгуйе решением большинства – 114-114, 115-113, 116-112.

Бой проходил в рамках турнира по профессиональному боксу в Монтеррее (Мексика). Отметим, что для Мунгуйи эта победа стала уже 31-й в карьере, 26 из них он одержал нокаутами. Мексиканский боксёр до сих пор не потерпел ни одного поражения. Хоган провёл уже 31 поединок и проиграл во второй раз.

Мунгуйя предыдущий поединок провёл в январе 2019 года и единогласным решением судей справился с Такеши Иноуэ. Хоган последний раз выступал в декабре 2018 года. Тогда он победил Джейми Уитча.