Уайлдер — об отказе от $ 100 млн: думали, что бросят мне деньги, а я соглашусь

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что вскоре станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. В 2018 году ему предложили более $ 100 млн за контракт с DAZN на проведение ряда боёв.

«Мне будет несложно получить бои с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Я ставлю на самого себя. Я делаю то, что считаю нужным. А тем ребятам приходится делать то, что им скажут. Я ставлю условия, а они их принимают. В этом заключается разница между нами.

Скоро я станут самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Если не верите, то просто смотрите. Вы это сами увидите. Предложение DAZN не было справедливым. Невозможно заключать сделку, если ты не владеешь всей информацией.

Я — не тот человек, который соглашается, увидив цифры. Я рассматриваю всё в комплексе, как общую картину. Они думали, что смогу бросить мне деньги и я соглашусь, но это не так», — цитирует Уайлдера Daily Mail.