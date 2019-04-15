Сехудо: никогда не соглашусь на бой с Диллашоу, у него были плохие намерения

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо заявил, что никогда не согласится провести бой с Ти Джеем Диллашоу, который был дисквалифицирован на два года USADA. В допинг-пробах бойца ММА были обнаружены следы эритропоэтина. Диллашоу и Сехудо должны были встретиться в октагоне, но бой был отменён.

«Я никогда с ним не буду драться. И дело не в том, что я испугался или что-то в этом роде. Я пожимал ему руку, это спорт. Мы говорим не о бейсболе, в нашем виде спорта ты бьёшь человека, а не бейсбольный мяч!

Неважно, что мне предложат за такой бой, я откажусь. Ти Джей пытался мошенничать, у него были плохие намерения. У меня нет никакого желания биться с таким соперником. Я никогда не принимал допинг», — цитирует Сехудо MMA News.