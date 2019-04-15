Николай Соболев: Дацик, ты пивная бочка, а не боец. Давай раз на раз на топорах

Известный видеоблогер Николай Соболев вызвал бойца ММА Вячеслава Дацика на поединок.



«Дацик, ты пивная бочка, а не боец. Хочешь жёстко? Ну давай раз на раз на топорах. Выживешь после Артёма Тарасова — принимай вызов!» — написал Николай Соболев в своём «инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что Дацик потерпел поражение в поединке с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок проходил в одном из закрытых столичных фитнес-клубов. Бой завершился в третьем раунде — Дацика дисквалифицировали за запрещённые приёмы после трёх раундов боя, якобы он начал бой раньше сигнала судьи.



После боя Дацик не стеснялся в выражениях, обвинив в своём поражении судей. По словам Дацика, причиной остановки боя стали ставки, которые против него делали арбитры боя.