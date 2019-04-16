Стали известны гонорары всех бойцов, выступавших на турнире UFC 236, сообщает MMAJunkie. Самым большим гонораром по итогам турнира может похвастаться Макс Холлоуэй — он получил $350 тыс. Его обидчик Дастин Порье заработал за турнир $250 тыс.
Участник соглавного поединка турнира Исраэль Адесанья, как и Холлоуэй, получил $350 тыс., его соперник Келвин Гастеллум — $150 тыс.
Российский боец Никита Крылов за свою победу над Овинсом Сен-Прё заработал $160 тысяч.
UFC 236. Результаты
Основной кард
Дастин Порье — Макс Холлоуэй — победа Порье единогласным решением судей
Исраэль Адесанья — Келвин Гастелум — победа Адесаньи единогласным решением судей
Халил Рантри — Эрик Андерс — победа Рантри единогласным решением судей
Дуайт Грант — Алан Джубан — победа Гранта раздельным решением судей
Никита Крылов — Овинс Сен-Пре — победа Крылова удушающим приёмом во втором раунде
Предварительный кард
Мэтт Фривола — Джалин Тёрнер — победа Фриволы единогласным решением судей
Макс Гриффин — Зелим Имадаев — победа Гриффина решением большинства судей
Алехандре Пантойя — Уилсон Рейс — победа Пантойи техническим нокаутом в первом раунде
Халид Таха — Бостон Сэлмон — победа Тахи нокаутом в первом раунде
Белал Мухаммад — Кёртис Миллендер — победа Мухаммад единогласным решением судей.
UFC 236. Холлоуэй и Адесанья заработали по $350 тыс, Крылов — $160 тыс.