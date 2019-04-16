UFC 236. Холлоуэй и Адесанья заработали по $350 тыс, Крылов — $160 тыс.

Стали известны гонорары всех бойцов, выступавших на турнире UFC 236, сообщает MMAJunkie. Самым большим гонораром по итогам турнира может похвастаться Макс Холлоуэй — он получил $350 тыс. Его обидчик Дастин Порье заработал за турнир $250 тыс.



Участник соглавного поединка турнира Исраэль Адесанья, как и Холлоуэй, получил $350 тыс., его соперник Келвин Гастеллум — $150 тыс.



Российский боец Никита Крылов за свою победу над Овинсом Сен-Прё заработал $160 тысяч.



UFC 236. Результаты



Основной кард



Дастин Порье — Макс Холлоуэй — победа Порье единогласным решением судей

Исраэль Адесанья — Келвин Гастелум — победа Адесаньи единогласным решением судей

Халил Рантри — Эрик Андерс — победа Рантри единогласным решением судей

Дуайт Грант — Алан Джубан — победа Гранта раздельным решением судей

Никита Крылов — Овинс Сен-Пре — победа Крылова удушающим приёмом во втором раунде



Предварительный кард



Мэтт Фривола — Джалин Тёрнер — победа Фриволы единогласным решением судей

Макс Гриффин — Зелим Имадаев — победа Гриффина решением большинства судей

Алехандре Пантойя — Уилсон Рейс — победа Пантойи техническим нокаутом в первом раунде

Халид Таха — Бостон Сэлмон — победа Тахи нокаутом в первом раунде

Белал Мухаммад — Кёртис Миллендер — победа Мухаммад единогласным решением судей.