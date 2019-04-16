Уайт: Уайлдер согласится на бой со мной, когда мне будет за 60!

Британский боксёр Диллиан Уайт признался, что не считает справедливой ситуацию, которая сложилась вокруг титула чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC. Уайт рассчитывал, что ему предоставят возможность сразиться с обладателем титула Деонтеем Уайлдером, но организация назначила соперником американца Доминика Бризила.

«Уайлдер? Что я могу поделать? Он защищает титул раз в четыре года. Как он по-прежнему остаётся чемпионом?

Я являюсь первым номером в дивизионе уже на протяжении двух лет. Бризил не должен был стать обязательным претендентом. Он дрался с Эриком Молиной, которого уже отстранили за проваленный допинг тест. Бризил — четвёртый номер, а я первый. Так почему он боксирует с ним, а не со мной?

Уайлдер говорит, что я должен быть терпеливым, уметь ждать. Я жду уже два чёртовых года. Мне будет уже столько лет, сколько Луису Ортису, когда я получу этот бой! Мне будет 61 год, мои колени будут болеть и дряхлеть», — цитирует Уайта BoxingScene.