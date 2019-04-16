Уайт: дайте мне два месяца, и я покажу вам новое будущее UFC и всего ММА!

Президент UFC Дэна Уайт анонсировал некие изменения в организации, которые положат начало будущему смешанных единоборств.

«Я всем сказал вчера, что нужно подождать до шоу в Вегасе. В течение двух месяцев я покажу вам будущее. И я говорю не только о будущем UFC, но и о том, что ждёт смешанные единоборства! Я покажу вам это.

Наша организация развивается. Каждый уик-энд проходят отличные безумные турниры. И мы будем продолжать работу. Партнёрские отношения с ESPN, которые у нас есть, очень важны», — цитирует Уайта ESPN.

Напомним, ранее Уайт заявил, что ирландский боец ММА Конор Макгрегор ещё обязательно вернётся в октагон. По словам президента UFC, он постоянно общается с Макгрегором, чтобы подобрать ему соперника.