Головкин, вероятнее всего, встретится с Роллсом

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин продолжает пребывать в поиске соперника на следующий поединок. Сообщалось, что боксёр из Казахстана встретится с Брэндоном Адамсом, однако тот вскоре выбрал в качестве соперника Джермелла Чарло. Позже сообщалось, что Головкин может перехватить у Давида Лемье бой с Джоном Райдером, но последний всё же договорился о встрече с канадцем.

Теперь же появилась информация, что на бой с Геннадием согласился небитый канадец Стиви Роллс (19-0, 10 КО), сообщает Boxingnews24. Контракт на поединок ещё не подписан, однако переговоры продвинулись достаточно далеко.

В послужном списке 35-летнего Роллса нет ни одного известного имени. Что касается Головкина, то он предыдущий поединок провёл в сентябре 2018 года, проиграв решением большинства судей Саулю Альваресу.