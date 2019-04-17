Масвидаль: хочу сломать рожу Аскрену, действительно не люблю его

Боец ММА Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом промоушена The One Беном Аскреном. Их поединок состоится на турнире UFC 239, который пройдёт 6 июня 2019 года.

«Мне не нравится Аскрен. Хотел бы сломать его рожу и рёбра. И я не хочу вырубать его в начале поединка, хотелось бы побольше помучить его. Если у меня будет шанс истязать его на протяжении 14 минут и 50 секунд, будет здорово. Именно этого я и хочу.

Мне он не нравится. Мы впервые встретились ещё давно, он настоящий придурок. В мире не так много людей, которых я недолюбливаю, но он является одним из них.

Он — настоящая шлюха, которая ищет внимания. Типа посмотрите на меня, посмотрите на меня! Мне не нравится и его стиль. Я нормально отношусь к борцам, если с помощью борьбы они побеждают. А он лишь пытается устраивать обнимашки», — приводит слова Масвидаля MMA Junkie.