Bellator подписал контракт с 36-летней Лесли Смит

Ветеран смешанных единоборств 36-летняя Лесли Смит подписала контракт с промоушеном Bellator. Спортсменка проведёт несколько боёв в организации.

Смит будет выступать в полулёгком весе, действующей чемпионкой дивизиона является Джулия Будд. Ранее стало известно, что Смит покинула UFC, несмотря на то что должна была провести ещё один бой в организации.

«В Bellator мне очень нравится отношение к боцам. Здесь нет атмосферы страха, как в UFC. Это компания, которая заботится. Они слушают своих бойцов, ставят их интересы превыше всего, дают возможность обзавестись спонсорами», — прокомментировала подписание контракта Смит.

Bellator считается второй по популярности и охвату ММА-организацией в мире, лидерство сохраняет UFC.