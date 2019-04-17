Нурмагомедов 18 апреля встретится в Санкт-Петербурге с болельщиками

Российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт встречу с болельщиками в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 18 апреля в Санкт-Петербурге.

«Дорогие болельщики Питера. Увидимся 18 апреля в 18:00. «М-1 Арена», Санкт-Петербург. Вход бесплатный», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Отметим, что 20 апреля в Санкт-Петербурге будет проходить второй в истории России турнир UFC. В главном событии вечера встретятся российский боец Алексей Олейник и представитель Нидерландов Алистар Оверим.

Нурмагомедов отбывает дисквалификацию после потасовки, которая возникла сразу по окончании боя с ирландцем Конором Макгрегором. Дисквалификация россиянина истекает летом, а следующий бой Нурмагомедов проведёт в сентябре.