Нурмагомедов 18 апреля встретится в Санкт-Петербурге с болельщиками

Российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт встречу с болельщиками в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 18 апреля в Санкт-Петербурге.
«Дорогие болельщики Питера. Увидимся 18 апреля в 18:00. «М-1 Арена», Санкт-Петербург. Вход бесплатный», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
Отметим, что 20 апреля в Санкт-Петербурге будет проходить второй в истории России турнир UFC. В главном событии вечера встретятся российский боец Алексей Олейник и представитель Нидерландов Алистар Оверим.
Нурмагомедов отбывает дисквалификацию после потасовки, которая возникла сразу по окончании боя с ирландцем Конором Макгрегором. Дисквалификация россиянина истекает летом, а следующий бой Нурмагомедов проведёт в сентябре.