Диллашоу перенёс операцию на плече

Боец ММА Ти Джэй Диллашоу, который ранее был дисквалифицировал USADA на два года за применение эритропоэтина, сообщил, что перенёс операцию на плече. Спортсмен выложил фотографию со швами на плече.

«Боевые шрамы теперь появились на моём ястребе. Операция прошла успешно, мне починили манжету вращателей плеча, бицепсы. Ещё через два месяца предстоит перенести операцию на левом плече, там ещё хуже. На восстановление уйдёт много времени, это неприятно, но рад, что, наконец, смог заняться этим. Эти операции требовались уже последние три года», — написал Диллашоу в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Диллашоу

Напомним, что Диллашоу должен был сразиться с Генри Сехудо, но из-за проваленного допинг-теста поединок был отменён.