Нурмагомедов будет тренироваться с двукратным чемпионом ОИ по борьбе Власовым

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов сообщил, что будет тренироваться вместе с чемпионом UFC бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым.

«Всегда следил за его выступлениями, за его победами и давно хотелось познакомиться с Хабибом лично, узнать, как ему удаётся побеждать. Мы оба оказались в Москве, и мой друг Камил Гаджиев устроил нам встречу.

Увиделись в ресторане, покушали, пообщались – я удивлён, насколько этот человек добрый, общительный, искренний. Он рассказал мне много полезного. Мы договорились вместе потренироваться – надеюсь, буду ему полезен, особенно в партере», – цитирует Власова Федерация спортивной борьбы России.

Напомним, что Нурмагомедов успешно защитил чемпионский титул в октябре 2018 года, победив Конора Макгрегора. После поединка началась потасовка, из-за чего Хабиб был дисквалифицирован до лета 2019 года.