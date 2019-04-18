Кларк — о бое со Штырковым: поединок против русского в России – то, чего я хотел

Американский боец ММА Девин Кларк поделился ожиданиями от боя с россиянином Иваном Штырковым. Поединок состоится на турнире UFC в Санкт-Петербурге, который будет проходить 20 апреля 2019 года.

«Он большой парень, небитый. Хороший соперник и отличный бой для меня. Его репутация и слухи о допинге? Это не имеет значения для меня. Мне не важно, что было до этого, я в любом случае жду боя и готов ко всему, что бы там ни произошло. Поединок против русского в России – это то, чего я хотел, и я получил его. Не парюсь из-за судей, постараюсь упростить их работу», — сказал Кларк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Напомним, в Санкт-Петербурге состоится второй в истории России турнир UFC.