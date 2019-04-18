А. Нурмагомедов: к российским спортсменам зачастую относятся предвзято

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал ситуацию вокруг оскорблений сына со стороны Конора Макгрегора.



«Каждый должен понимать, что у оппонента есть семья, страна, религия. Ему дали заявить о себе в самый большой момент, и что у него получилось? Он сдался. Сейчас другие люди, которые оскорбляли Хабиба, замолчали.



Я пересматривал бой раз 10, там есть важный момент. Хабиб дрался в третьем раунде с ним в стойке и прижал его. Ему из угла Макгрегора говорят: «Эй, крыса, ты обещал драться в стойке». Я всегда склонен к дисциплине, и лучшие бойцы должны быть образцово-показательными в этом плане.



Да, он перешёл границу, но необходимо одинаковое отношение ко всем. С каждым разом мы меняем это отношение к себе, хотя вы знаете, что к российским спортсменам зачастую относятся предвзято», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «360».