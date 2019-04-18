Лемье получил травму, бой с Райдером отменён

4 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США), состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет объединительная встреча в среднем весе между чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Саулем Альваресом и чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом.

В андеркарде этой встречи должен был состояться поединок экс-чемпиона мира в среднем весе Давида Лемье с Джоном Райдером. Но теперь стало известно, что этот бой отменён из-за травмы Лемье.

«Тренировочный лагерь прошёл действительно отлично. Я был в великолепной форме и чувствовал, что я сильнее, чем когда-либо. Я скоро вернусь. Надеюсь, что болельщики отнесутся к этому с пониманием», — приводит слова канадского спортсмена Boxingnews24.