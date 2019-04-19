Борг: покину мир ММА навсегда, если снова не смогу сделать вес

Боец UFC Рэй Борг подчеркнул, что завершит карьеру, если в дальнейшем не сумеет сделать вес перед поединком.



«С тех пор как я вернулся домой после моего последнего боя, я изменил своим привычкам и образу жизни. Раньше я был очень невнимателен к своей диете и практически не проводил время в спортзале между боями, что превращало тренировочные лагеря в лагеря для похудения. Я мысленно поднял свою карьеру на качественно новый уровень и предпринимаю шаги, чтобы диета стала моим образом жизни.



С этими изменениями я верю, что мир наконец-то увидит мой истинный потенциал и талант, и должен заявить, что если я не смогу сделать вес или пропущу бой по какой-то причине, кроме серьёзной травмы, то я покину мир ММА навсегда, закончив свою карьеру», — приводит слова Борга MMAFighting.