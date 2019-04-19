Чарр: я хочу реванш с Поветкиным, он лучший боксёр последних лет

Регулярный чемпион мира по версии WBA Мануэль Чарр подчеркнул, что он хочет провести реванш с российским боксёром Александром Поветкиным. Первый поединок Чарра и Поветкина прошёл в 2014году и закончился победой Александра нокаутом.



«Я хочу реванш с Поветкиным, я готов на это. Для меня Поветкин – это лучший боксер последних лет. Да, он проиграл Джошуа. Но поверьте, состоялся бы этот бой в Москве в то время, когда я дрался с Поветкиным, Александр победил бы Джошуа. Я уверен в этом.



Рябинский для меня — лучший человек в боксе. Я очень уважаю этого человека. Я хочу попросить у него прощения за мои действия, когда я дрался в Грозном против Майриса Бриедиса. Я надеюсь на второй шанс нашей дружбы», — приводит слова Мануэля Чарра «Р-Спорт».