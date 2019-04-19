Тимоти Брэдли не исключает возвращения в бокс

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли не исключает вариант с возобновлением карьеры. Американец заинтересован в поединках с Амиром Ханом и чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом.

«Я бы вернулся ради поединков с Ханом и Спенсом. Мне бы хотелось провести бой с Амиром, потому что во время процедуры взвешивания перед моим боем с Пакьяо он сказал мне, чтобы я набрался смелости притащить свои яйца в один ринг с ним. Ему повезло, что тогда я его не ударил. Хочу надрать ему задницу. Он сказал, что я убегаю от него, хотя знал, что меня ждёт бой с Пакьяо», — приводит слова Брэдли ESPN.

35-летний боксёр завершил карьеру в 2016 году, когда уступил Мэнни Пакьяо в их третьем поединке.